Нови четири вековни дървета са обявени за защитени

снимка: МОСВ

Със заповед на министъра на околната среда и водите Манол Генов са обявени за защитени нови четири вековни дървета.

Три от тях са на приблизителна възраст 100 години и са от вида цер (Quercus cerris). И трите са с височина около 22 м и се намират в местността „Кремъка“ в землището на с. Слатина, община Ловеч, област Ловеч. Обиколка на стъблата им е съответно 3 м, 3,20 м и 3,70 м.

Четвъртото 100-годишно дърво е от вида космат дъб (Quercus pubescens), има обиколка на стъблото 2,70 м и височина около 20 м и също се намира в местността „Кремъка“ в землището на серо Слатина.

Предложението за обявяването и на четирите вековни дървета е внесено от Министерството на отбраната, съобщават от МОСВ.

С обявяването на четирите дървета за защитени се забранява изкореняването, отсичането, кастренето, чупенето на клони, нараняването на стъблата и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дърветата.

Предстои публикуване на заповедта в Държавен вестник, след което дърветата ще бъдат вписани в регистрите според изискванията на Закона за биологичното разнообразие и обозначени като вековни дървета.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!