Нови дъждове идват в края на седмицата

снимка: Булфото

Нова валежна обстановка предстои в края на седмицата, при която отново ще има райони със значителни количества. Преди това обаче, не само днес, но и във вторник, над по-голямата част от страната ще бъде почти безоблачно. Температурите утре ще бъдат малко по-ниски, в сравнение с днес. Минималните ще са от минус 1° до 4°, в София – около 0°, по Черноморието - 6°-7°, а максималните - между 7° и 12°, в София – около 8°. В часовете преди обяд на места в котловините, низините и около водните басейни видимостта ще е намалена от мъгли, но през втората половина на деня ще преобладава слънчево време, допълва БНТ.

Ще е почти тихо, в източните райони, включително и по Черноморието - със слаб вятър с посока от изток-югоизток. И на морския бряг утре ще бъде предимно слънчево, с максимални температури между 11° и 14°.

В планините ще има разкъсана средна и висока облачност. След ветровитото време днес, утре вятърът ще е слаб и умерен, вече с посока от югозапад. Температурите слабо ще се повишат и максималните в курортите ще бъдат от градус над нулата на Алеко до 6° в Банско и Боровец.

Слънчево ще бъде утре и в по-голямата част от Балканните. Валежи от дъжд ще има по западното крайбрежие на полуострова. След обяд в много райони там ще има и гръмотевична дейност.

Интензивни и значителни по количество валежи, придружени от гръмотевици, се очакват и на Апенините. Дъжд ще вали и на Пиренейския полуостров, както и в страните от Западна Европа, където температурите ще се понижават.

У нас, през следващите дни предстои слабо затопляне, което няма да засегне районите с по-трайни мъгли. Ще има и райони с превалявания, в сряда и четвъртък главно в Западна България, а в петък – и на изток. В събота, а според по-дългосрочните прогнози - и в неделя, и в началото на следващата седмица, ще вали в почти цялата страна. Повишава се вероятността за локално интензивни и значителни по количество валежи. Предстои и застудяване. След 10 декември ще има повече слънчеви часове, а максималните температури отново ще се повишат.

