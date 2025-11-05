Нови девет мача в Шампионската лига довечера

Снимка: Пиксабей

Барселона ще гостува на белгийския Брюж в четвъртия кръг от основната фаза на Шампионска лига днес. Това съперничество ще се възобнови след повече от 20 години отсъствие по европейските терени, посочва БНР.

За последно тимовете мериха сили в началото на новия век. През есента на 2002 г. те бяха в една група в Шампионска лига и Барселона спечели домакинството си с 3:2, а ответната среща - с 1:0.

Преди това отборите имат и сблъсъци в Лига Европа, когато каталунците печелят визитата си от 1/16-финалите с 2:0, но след това правят 1:1 на "Камп Ноу". Резултатът им е достатъчен, за да продължат към следващата фаза и да разгромят гръцкия АЕК.

Битката на стадион "Ян Брейдел" е насрочена за сряда от 22:00 часа българско време. През уикенда белгийците биха Дендер с 2:1, докато един гол повече вкара Барселона на Елче в Ла Лига - 3:1.

Впечатление прави, че Брюж няма поражение по белгийските терени чак от края на месец септември, ако изключим двете загуби в Шампионска лига от Аталанта и Байерн.

В друг мач Интер ще се опита да запише четвърта поредна победа в турнира срещу гостуващия Кайрат (Алмати). Манчестър Сити пък посреща Борусия (Дортмунд) в мач между бивши шампиони.

Програмата на Шампионска лига за 5 ноември:

19:45 ч.: Карабах – Челси

19:45 ч.: Пафос – Виляреал

22:00 ч.: Аякс – Галатасарай

22:00 ч.: Бенфика – Байер (Леверкузен)

22:00 ч.: Интер – Кайрат

22:00 ч.: Клуб Брюж – Барселона

22:00 ч.: Манчестър Сити – Борусия (Дортмунд)

22:00 ч.: Марсилия – Аталанта

22:00 ч.: Нюкасъл Юнайтед – Атлетик (Билбао).

