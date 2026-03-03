Нови експлозии разтърсиха Техеран

Кадър Youtube

Нови експлозии разтърсиха днес следобед източната и югоизточната част на Техеран, съобщиха журналисти на АФП от място.

Израелско-американски въздушни удари бяха нанесени в град Кум, южно от Техеран, по сградата на Събранието на експертите - институцията, което трябва да избере нов лидер на Иран след убийството на аятолах Али Хаменей, посочва БТА.

Местни медии и разпространиха снимки на сграда, на която са нанесени сериозни щети. Агенция Тасним каза, че нападенията са дело на "американско-ционистките престъпници".

Израелската армия обяви, че е започнала поредица удари срещу "инфраструктура, принадлежаща на терористичния ирански режим в Техеран".

