Нови изследвания слагат край на спора причиняват ли рак мобилните телефони

Френската агенция за храни, околна среда и здравословни и безопасни условия на труд (Anses) обобщи наличните данни за ефектите на радиочестотните вълни върху риска от рак.

„Фокусирахме се върху радиовълните, използвани от херцовите комуникации, телевизията, радиото, мобилната телефония, комуникиращите обекти и т.н., а не върху ниските честоти, излъчвани от високоволтови линии“, каза пред АФП Оливие Меркел, ръководител на звеното за оценка на рисковете, свързани с физически агенти. „Това е проблем на общественото здраве: всеки е изложен на него на все по-ранна възраст, като 98% от хората над 12 години използват мобилен телефон, чиито технологии се развиват – 4G, 5G…“, отбелязва той, предаде БГНЕС.

Anses е анализирала 250 проучвания, считани за най-надеждни и релевантни, от хиляда нови епидемиологични или токсикологични изследвания, търсещи възможна връзка между рака и радиовълните, след експертните оценки при възрастни (2013 г.) и деца (2016 г.). Заключението е, че тези научни данни „не водят до установяване на причинно-следствена връзка между излагането на вълни и появата на ракови заболявания“ засега, обобщава здравната агенция. Експериментални изследвания показват промени в клетките, но те са преходни: „когато експозицията спре, те успяват да се възстановят и да се върнат в първоначалното си състояние“, обясни Ханане Чанаа, координатор на експертизата.

И докато при животните „доказателствата за ефектите“ на вълните от мобилните телефони върху рака „са ограничени“, епидемиологичните проучвания при хора, много по-многобройни, отколкото през 2016 г., „не предоставят убедителни доказателства за появата на ракови заболявания“, обясни Меркел. „Като обобщим всички тези данни за клетъчните механизми, стигаме до заключението, че не установяваме причинно-следствена връзка между излагането на радиовълни и рака“, каза той и уточни, че не бива да се пренебрегват малките сигнали за ефекти, наблюдавани в лабораторни изследвания. Anses не изключва, че „бъдещата работа може да донесе нови елементи“. Ето защо, изправена пред „употреби, които се развиват много бързо и могат да генерират други здравни ефекти“, агенцията запазва препоръките си за повишено внимание, особено при деца.

„Осъществяването на разговори с добър сигнал, използването на комплект за свободни ръце, високоговорител… – това държи телефона далеч от тялото, което е достатъчно, за да намали значително излагането на радиочестоти“, обяснява Меркел. „Необходим е предпазен подход, особено за децата, които са особено уязвими, при умерена употреба на мобилни телефони“, добави той.

Докато високоговорителите и слушалките са намалили директното излагане на лъчение върху главата, излагането от околната среда, особено в градовете, се е увеличило с бума в използването на социални мрежи, 4G и 5G, уплътняването на мрежата от релейни антени и т.н., но остава много по-ниско от първото.

Поради това здравната агенция призовава за поддържане на „непрекъсната бдителност и редовен мониторинг“ на излагането на населението на радиация чрез регистри за ракови заболявания – законът, който ги обобщава, все още няма указ за прилагане – и в ход европейско проучване. Ще трябва да бъдат разгледани нови изследвания, „предполагащи ефекти върху плодовитостта или мозъчната функция“. През януари Anses ще публикува експертен доклад за ефектите от използването на социалните медии сред тийнейджърите.

