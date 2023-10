Нови кадри: По сградата на Баптистката болница в Газа почти няма щети

Кадър Туитър

Информацията за стотици жертви от взривяването на Баптистката болница в Газа засега е единствено от Хамас и палестинската администрация, която се контролира от Хамас.

Първоначално оттам съобщиха за 500 жертви, после промениха информацията на 200-300.

Няма чуждестранни репортери в района, които да я проверят.

Болницата е под юрисдикцията англиканската Епископалната църква в Йерусалим.

Първоначално се твърдеше, че експлозията е избухнала в самата баптистка болница Ал-Ахли, но кадри преди малко показаха, че експлозията е станала на паркинга на болницата, като нито една от околните сгради не е претърпяла значителни щети.

Additional walkthrough of central courtyard and parking lot area of the Ahli Hospital in Gaza, after the explosion last night. pic.twitter.com/r37HAuE586

Палестинците и голяма част от арабския свят обвиниха Израел, като казаха, че той е ударил медицинското заведение и че стотици са били убити. Ерусалим беше бързо осъден от Йордания, Турция, Египет, Саудитска Арабия и други.

Управляваното от Хамас министерство на здравеопазването в Газа първоначално каза, че най-малко 500 души са убити, съобщи АП, цифра, която по-късно беше коригирана на между 200 и 300, както съобщи АФП.

От Израелската армия във вторник вечерта заявиха, че не стоят зад взрива в района на болница в ивицата Газа.

От Израел посочват, че неправилно изстреляна ракета, изстреляна от терористи от Газа, е причинила експлозията.

Те разпространиха и кадри отпреди и след взрива.

На тях не се вижда кратер от въздушен удар, какъвто би трябвало да има.

Посочва се, според кадрите от видеото ракетата е изстреляна от самата ивица Газа, където няма израелски части.

Публикуван и аудиозапис между терористи на "Хамас" и "Ислямски джихад". Двамата говорят за погрешно изстреляната ракета, причинила смъртта на 500 цивилни. Записа (със субтитри на английски език) може да чуете ТУК.

A failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization hit the Al Ahli hospital in Gaza City.



IAF footage from the area around the hospital before and after the failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization: pic.twitter.com/AvCAkQULAf