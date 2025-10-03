Нови кадри от Потопа на Елените: Хора по покривите

Кадър Метео Балканс

Метео Балканс пусна нови кадри от потопа на Елените.

Вижда се как хората са излезли на покривите на къщите.

Специализирани екипи от състава на Военноморските сили (ВМС) се включиха в помощ на населението след наводненията в област Бургас. След постъпили искания за активирането на специализирани екипи от състава на ВМС от областния управител на Бургас и получено разрешение от началника на отбраната, модулно формирование от Военноморска база Бургас има готовност за дейстие в района на река Велека до село Синеморец. Задачата пред военнослужещите е пробиване на пясъчната коса, при необходимост, и осигуряване на свободното отичане на водите на реката в морето, съобщиха от Министерство на отбраната.

Специалисти от ВМС са включени и в кризисен щаб, който действа в района на град Свети Влас.

Водолазни екипи от състава на Флотилия бойни и спомагателни кораби, Военноморска база Варна и Военноморска база Бургас оказват помощ и съдействие за евакуация на хора, в района на ваканционно селище Елените, Община Несебър, посочват от ведомството.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!