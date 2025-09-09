Нови кадри от Русе обръщат случая с младежите и Николай Кожухаров

Кадър БТВ

Кадри, разпространени в социалните мрежи от охранителни камери, дават нови щрихи и нова насока за случая в Русе, при който полицейският началник Николай Кожухаров беше нападнат и пребит.

Става дума за видеозаписи, разпространени от организацията Българските Елфи, за които се твърди, че са от нощта на нападението – на 4 септември.

От кадрите се вижда ясно удар, който първоначално се нанася от човек, който е извън колата на предполагаемите нападатели.

Записите отговарят и на разказа, който чухме и от 18-годишния Кирил Гочев в съдебна зала, който твърди, че първият удар е нанесен от спътника на полицейския началник, а после той му е отвърнал.

Така се оказва, че съвременните технологии ще помогнат за точното разкриване на фактите и обстоятелствата около инцидента. Това смята зам.-председателят на БСП Калоян Паргов, който коментира случая в предаването „Тази сутрин“.

Първоначално бяха предизвикани реакции от рода на „посегателство върху държавността“, но очевидно, ако това се беше случило в Щатите, последствията щяха да са много лоши, но пък кадрите показват детайли и гледни точки, които със сигурност съдът и прокуратурата ще трябва да вземат предвид“, каза той.

Като зам.-председател на БСП, той коментира и противоречивото посещение на колегата си Атанас Зафиров в китайската столица Пекин.

„Историята ни учи, че никога не трябва да слагаме яйцата в една кошница. Два пъти го преживяхме с Германия, един път със Съветския съюз. Очевидно, че светът става от еднополярен, мултиполярен и Китай няма как да бъде пренебрегнат, а най-малкото БСП и Комунистическата партия на Китай имат 76-годишна история в своите отношения. Уважението на БСП да отиде на това събитие е част от тези традиционни връзки“, каза той.

„Г-н Зафиров първо се срещна с президента Си и ген. секретар на партията, втората му среща беше в рамките на приема, в който имаха възможност да разменят повече думи. Доколкото ни информира е имал разговори с Фицо, с Вучич, с унгарския външен министър, но не е имал разговори за най-важните – Ким чен Ун и Путин“, категоричен беше той.

Резултатът от нашето ходене в Китай е да затвърдим добрите си връзки и отношения. Поговорихме за културен обмен, обмен на студенти, розово масло, туризъм и инвестиции в България“, каза още зам.-председателят на БСП.

