Нови кадри от вътрешността на хижа "Петрохан"

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След като МВР свали охраната на хижа „Петрохан“ и близките на тримата намерени загинали мъже получиха достъп до сградата, Offnews публикува видео, показващо как изглежда тя отвътре.

В кадрите се виждат помещения от изгорялата хижа, включително стаи, работилници и кухнята.

Сред заснетите вещи са купичка с прясно изпечени курабийки и омесено, но неизпечено тесто за хляб.

Според Offnews, в една от стаите се виждат курабийки, за които се твърди, че са били приготвени от Ивей. Медията припомня и показанията на Деян, известен с прякора Мексиканеца, който според разследващите е заявил, че при последната им среща Ивей му е дал от приготвените курабийки. В кухнята на хижата все още се вижда и замесеното тесто за хляб.