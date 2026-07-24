Нови камери следят за опасни маневри по пътищата в Европа

Снимка: Булфото

Шофьорите са свикнали да внимават за полицейски радари и камери, засичащи превишение на скоростта. По пътищата в Европа обаче мече има ново устройство, което се използва за идентифициране на изпреварване, извършено там, където не е разрешено, пише Automedia.bg .

За разлика от камерата за скорост, обаче, то не измерва колко бързо се движите - задачата му е да контролира маневри, считани за опасни. Системата се използва основно в участъци, където рисковото изпреварване може да доведе до катастрофа - завои с лоша видимост, тесни пътища или места, където непрекъснатата линия забранява навлизането в противоположната лента.

Работата напомня на други автоматични системи за контрол - камери и сензори наблюдават участъка от пътя и, когато засекат възможно нарушение, записват изображения на маневрата. Материалът след това се изпраща в местното полицейско управление, където оператор проверява действителното нарушение преди евентуалното издаване на глоба.

Тези уреди не могат да се монтират свободно навсякъде, но тяхното присъствие трябва да бъде одобрено предварително, като решението за това е мотивирано от опасността на пътния участък, въз основа на фактори като големия брой инциденти или конкретната конфигурация на пътя. На практика целта е камерата да бъде поставена на места, където неправилна маневра може да има сериозни последици.

Всеки, който бъде уличен в неправилно изпреварване, подлежи на тежка глоба. Тя може да достигне до 670 евро, като нарушителят губи и точки от книжката. Ако изпреварването се случи близо до завои, неравности или кръстовища, наказанието може да се увеличи до 1340 евро.

Случаят с тези, които пресичат непрекъсната линия без реално изпреварване, е различен - нарушението остава наказуемо, но с по-малко тежки последици: глобата е по-ниска и се приспадат само 2 точки.

Редактор "Екип на Петел",

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