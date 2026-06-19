Нови карти показват достъпните туристически маршрути на Варна за хора с двигателни затруднения

Снимки: Община Варна

От 1 юли в Туристическия информационен център на Община Варна ще бъдат на разположение безплатни карти на маршрута „Варна за всички“ - специализиран туристически тур, създаден за хора с двигателни затруднения.

Маршрутът обхваща централната градска част и е съобразен с възможностите за безопасно и удобно придвижване на хора с двигателни затруднения. В картите са обозначени основните културни, исторически и архитектурни обекти по трасето, както и информация, улесняваща достъпа до тях, съобщават от общината.

Безплатните пешеходни турове „Варна за всички“ се организират съвместно от Община Варна и Съюза на екскурзоводите в България и се провеждат всяка първа сряда на месеца. До края на 2026 г. предстоят още четири обиколки – на 1 юли, 5 август, 2 септември и 6 декември. Последният тур за годината ще бъде посветен на Международния ден на хората с увреждания, който се отбелязва на 3 декември.

Участието в обиколките е безплатно. Началният час е 10:30 ч., а сборният пункт е пред Туристическия информационен център (Козирката).

Освен маршрута в централната част на града, е разработен и разширен достъпен туристически маршрут, който включва обекти в Морската градина. За него се изисква предварителна заявка и се заплаща, поради което не е част от регулярната програма.

Допълнителна информация може да намерите ТУК.

Редактор "Екип на Петел",

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