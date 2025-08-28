Нови катери ще контролират риболова в Черно море

снимка: ИАРА

Нови и съвременни патрулни лодки ще подпомагат ефективния контрол в рибарството и

ще допринесат за опазването на морските ресурси. Те ще бъдат закупени по проект, финансиран от Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. Общата стойност на проекта е 2 915 784, 69 лв., а негов бенефициент е Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, съобщават от Областния информационен център - Варна.

С европейските средства ще бъдат снабдени 7 броя патрулни плавателни средства - 3 с

обща дължина на катера минимум 5.80 до 6 метра и 3 с дължина от 8.20 до 8.50 метра. В

комплект с тях ще има колесари, осигуряващи мобилност, широкообхватност и оптимизация на разходите както за придвижване, така и за зимно съхранение на лодките.

Ще бъде доставен и плавателен съд с размер от 10 до 11.50 метра, който ще има район на плаване до 20 морски мили.

Към края на календарната 2018 г. ИАРА е разполагала с три патрулни катера, предоставени за обезпечаването на контролните дейности по море на териториалните звена по крайбрежието на българското Черноморие - Бургас, Варна и Добрич. Към момента агенцията има само с размер 7,5 метра. Незадоволителното му техническо състояние по никакъв начин не способства за осъществяване на контролните функции на ИАРА.

Към 1 януари 2024 г. риболовният флот на България наброява 1857 плавателни съда. 95% от тях са с дължина до 12 метра. Това прави използването на старите патрулни катери неефективно, рисковано, в конкретни случаи дори невъзможно.

С изпълнението на проекта и доставката на новото оборудване ще се осигурят по-добър

мониторинг и устойчиво управление на рибните ресурси в Черно море. Неговото изпълнение ще продължи до 19.05.2028 г.

