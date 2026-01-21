Нови маршрути за "бавен" туризъм представиха във Варна

Снимка: Petel.bg

Тенденция, която представя нови маршрути на принципа на така наречения "бавен туризъм", в която се избягват масовите дестинации за сметка на автентичните изживявания, представиха във Варна. Методологията беше презентирана от Габриела Попова, експерт "Програми и проекти" в Българската асоциация за трансфер на технологии и иновации.

Ако на масовия турист познати са му „Златни пясъци“ например, той винаги може да посети и други интересни дестинации в региона – Музея на мозaйките в Девня например, или пък Побитите камъни, поясни за предаването "Новият ден" по Радио Варна Попова.

Медотологията показва стъпка по стъпка какво е нужно да се направи, а идеята е да бъдат разработени по-малки маршрути в рамките на големите европейски културни маршрути на Съвета на Европа.

За целта са създадени карти, с помощта на които туристите избират следващата дестинация за бавен културен туризъм. Целта е да се запазят традициите, да станат те още по-известни, а с това да се засили и гордостта на местните жители, допълни Габриела Попова.

