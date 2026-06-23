Нови мазни петна изплуват на плажа край Варвара, както и при Синеморец

Кадър bTV

Има нови сигнали за замърсяване с мазут по Южното Черноморие. Мазни петна изплуват на плажа край Варвара, както и при Синеморец.

Екоинспекцията в Бургас съобщи за bTV, че сигнали са постъпили за всички плажове в района, а проверките и почистването продължават.

Проверка показа, че мазут има и в части от плаж Бутамята. Замърсяване има по брега, във водата и по скалите.

„Тръгваме си след малко, разочаровани сме, разбирате ли. Не може да се влезе, не може да си къпем децата, не е приятно за никого“, казва Мария.

„Сутринта, докато ловяхме риба, имаше остатъци от мазут, които беше изхвърлило на брега. Хората минаха, мина и булдозерче, взеха си замърсения пясък и си го изнесоха от самата ивица“, разказва Дойко Иванов.

„Непрекъснато се поддържа връзка с концесионерите и общините. Няма да спрат действията по проверки, докато не се успокои обстановката. Не са дългосрочни пораженията, възстановими са. По най-лесния начин са събирани и премахнати тези частици“, посочва Павел Маринов, директор на РИОСВ – Бургас.

Редактор "Екип на Петел",

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