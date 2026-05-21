Нови мерки срещу нападенията от мечки в Природен парк "Витоша"

Пиксабей

Нови мерки за безопасност в района на Витоша след смъртоносен инцидент, при който млад мъж е загинал след нападение, за което се предполага, че е извършено от мечка. Фаталният случай е от събота в района на хижа „Рудничар“. 35-годишният мъж е бил нападнат от мечка и малкото ѝ. Инцидентът е предизвикал тревога сред туристи и жители на близките населени места, както и сред всички, които посещават планината Витоша.

"В момента текат обходи в района, както и анализ на данните от поставените фотокапани. Екипите извършват и дистанционно наблюдение с дронове". Това обясни в „Здравей, България” главният експерт фауна към Дирекция на Природен парк "Витоша" д-р Никола Дойкин.

„Първо трябва да сме сигурни какво се случва в района - какви животни има и как се движат“, заяви той. По думите му към момента не се наблюдава активност на мечки, но проверките продължават.

На въпрос какво се случва, ако се потвърди наличие на мечка с малко, експертът подчерта, че решението се взема след потвърдени данни. Законодателството, включително Законът за биологичното разнообразие, допуска намеса при доказана заплаха за хора или имущество, но всяка ситуация се разглежда индивидуално.

Екипите използват фотокапани - камери, които се активират при движение на животни и заснемат преминаващите обекти. Камерите се поставят на места, за които експертите предполагат, че са често използвани от диви животни като маршрути за придвижване, уточни Дойкин.

Освен това се прилага и термонаблюдение, което позволява регистриране на топлокръвни животни, включително при ниска видимост. Той отбелязва, че Витоша е част от по-голям ареал, в който се срещат мечки, включително от съседни планински масиви.

Експертът напомни, че основните мерки за безопасност остават индивидуалната отговорност на туристите - да бъдат бдителни, да вдигат шум при движение в гората, да не се приближават до диви животни и да избягват резки движения.

