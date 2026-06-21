Нови мерки за сигурност при водните атракциони по Черноморието след трагичните инциденти

кадър: Петел

Водните атракциони по Южното Черноморие вече работят на пълни обороти.

След няколко тежки инцидента по морето миналото лято, сред които трагедиите с прегазените майка и дете в Слънчев бряг и в Несебър, при която загина 8-годишно момче по време на парасейлинг, bTV проверява състоянието на съоръженията.

Антоанета е родом от Крайморие, но от години живее в Италия. Всяко лято се връща на българското Черноморие. Тази година дъщеря ѝ Нина за първи път се качва на джет - заедно с придружител.

„Смятам, че всичко е наред. Има предпазни колани. Когато скоростта е умерена, няма за какво да се притесняваме“, смята Антоанета.

На Южния плаж на Несебър преди почти година се случи трагичният инцидент с малкото момче. Атракционите работят от петък, както и парасейлингът.

От този сезон водните атракциони на Южния плаж в Несебър се стопанисват от нова фирма.

„При нас оборудването е на много високо ниво. Оборудването, което при тях е било повредено, при нас е изцяло поддържано. Всяка година правим основен преглед“, обясни управителят на фирма за аткрациони в Несебър и Слънчев бряг Георги Рочков.

„Преди полет проверяваме всичко. След това пристъпваме към летенето. Хората трябва единствено да се държат за коланите, по време на полета да не правят движения наляво и надясно и просто да се наслаждават“, обясни капитанът на лодка за парасейлинг Георги Димитров.

При джетовете работят със система, която следи скоростта.

„Когато се доближат до брега, на разстояние от 200–300 метра, скоростта се ограничава. Когато излизат от коридорите, отново са в червено и скоростта се ограничава“, обясни Рочков.

Законът с по-строги изисквания беше приет през януари, но все още се изготвят наредбите. Сред изискванията са регистър на съоръженията и задължителна застраховка.

„Основното, което ще има, е персонален отговорник по сигурността. Досега основната отговорност беше върху капитана“, сподели зам.-председятелят на Сдружението на концесионерите Николай Димитров.

Редактор "Екип на Петел",

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