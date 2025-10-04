Нови обилни дъждове се очакват у нас, прогнозата е за 100 литра на кв.м.

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

През утрешният ден, за разлика от днес сутрин, слънчевите часове ще бъдат доста повече, по-високи ще бъдат и температурите, посочи синоптикът на Нова телевизия Николай Василковски.

Отново има вероятност в часовете следобед облачността да е малко по-динамична в източна България, но валежи ще има едва късно вечерта - около полунощ, предимно в северозападна България.

Температурите за разлика от днес утре ще са от 16 до към 21 - 22 градуса в обичайно най- топлите части на страната.

Особеното за неделния ден е, че за рано сутринта се очертава да има слани във високата част на западна България, където ще е ясно, тихо, съответно в часовете призори термометрите ще покажат около и дори е възможно малко под нула градуса.

Там съответно следващата седмица времето ще е отново динамично, отново в дните от понеделник до сряда, тоест първата половина на тази предстояща седмица, има голяма вероятност да се образува поредния Средиземноморски циклон.

Така отново има райони в България, където ще паднат, поне по първоначалните прогнози, между 50 и 100 л на квадратен метър. Това е много дъжд, за което вече службите са готови.

Температурите в хода на първата половина на тази предстояща седмица също ще се понижат, но за разлика от настоящия циклон при следващия не се очакват снеговалежи в ниската част на страната. След преминаването на това по-динамично време във втората половина на предстоящата седмица ще има повече слънце, валежите ще са сравнително оскъдни, може би няма да ги има и съответно температурите ще се повишат до малко по-нормални късно есенни стойности, обясни Василковски.

