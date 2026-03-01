Нови пет самолета цистерни кацат на летището в София

Снимка: Булфото

Пет самолета КС-135 кацат на летище София, единият прелетя над града. Това съобщават от Булфото.

“Самолетите цистерни за зареждане във въздуха - десет KC-135, продължават да са на летище София. Това е, както сме обявили, и по нотата и заявката на САЩ - развръщане на наша територия с цел тренировка по засиленото предно присъствие на източния фланг на алианса. Това са нашите ангажименти по линия на колективната отбрана. България няма никакви други ангажименти по отношение на използването на тези самолети.”

Това обяви вчера военният министър Атанас Запрянов по bTV на въпрос дали самолетите ще са част от операцията в Иран. Той добави, че машините са логистични и такива има и в други съседни страни.

