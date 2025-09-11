Нови подробности за убийството на Чарли Кърк

Кадър Youtube

Консервативният активист и основател на Turning Point USA Чарли Кърк почина на 31-годишна възраст, след като беше прострелян по време на събитие в университета Utah Valley на 10 септември.

Според информацията, изстрелът е произведен от около 200 ярда разстояние и улучва Кърк във врата, докато той е домакин на форума „Докажи ми, че греша“. Видеозаписи, публикувани онлайн, показват как секунди преди нападението Кърк е отговарял на въпрос за насилието с огнестрелно оръжие, когато куршумът го поразява, съобщава Евроком.

Той е бил откаран по спешност в болница, но лекарите не успели да спасят живота му.

„Великият и дори легендарният Чарли Кърк е мъртъв. Той беше обичан от ВСИЧКИ, особено от мен, а сега вече не е сред нас. Моите съболезнования и тези на Мелания за красивата му съпруга Ерика и семейството му. Чарли, обичаме те!“ — написа президентът Доналд Тръмп в Truth Social.

В изявление президентът нареди всички американски знамена в Съединените щати да бъдат спуснати наполовина до неделя вечерта в 18:00 часа, в чест на Кърк, когото определи като „истински велик американски патриот“.

Кърк бе близък съюзник на президента Тръмп и играеше важна роля като заместник и съветник в неговото политическо движение. Като създател на Turning Point USA, той се утвърди като един от най-влиятелните консервативни гласове сред младите американци.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!