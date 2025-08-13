Нови права за работа за родители през лятната ваканция

Пиксабей

Депутатът от ГЕРБ-СДС Деница Сачева ще внесе законодателни промени в Кодекса на труда, които да позволят на родители на ученици до 12 години да искат работа от разстояние или гъвкав график по време на лятната ваканция.

Председателят на парламентарната комисия по труда и социалната политика и бивш социален министър – Деница Сачева (ГЕРБ-СДС), обяви законодателна инициатива в подкрепа на работещите родители през лятото. В началото на септември тя ще внесе за разглеждане промени в Кодекса на труда, които целят да улеснят съчетаването на професионалните задължения с грижата за децата по време на ваканцията им.

Инициативата е отговор на многобройни запитвания от родители, които всяка година се изправят пред сериозното предизвикателство да организират грижата за децата си.

„И аз като много майки прекарвам ваканцията, гледайки детето си. Имам безценната помощ на майка ми, но въпреки това знам колко е трудно. Още повече, че голяма част от бабите също работят и не могат да помагат постоянно“, сподели Сачева в социалната мрежа.

Конкретното предложение предвижда родителите на ученици на възраст между 8 и 12 години да получат законово право да предложат на своя работодател преминаване към гъвкаво работно време или работа от разстояние (хоум офис) за периода на лятната ваканция, пише Нова Варна.

Деница Сачева призова за обратна връзка и заяви, че очаква мнения и идеи, които да допринесат за подобряването на законопроекта, преди той да бъде внесен официално в Народното събрание

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!