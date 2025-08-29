Нови правила на КЗК за съхранение на поверителна информация

Булфото

Комисията за защита на конкуренцията въвежда нови правила за съхраняване на поверителна информация.

Данните, определени като производствена или търговска тайна, вече ще се пазят в две специализирани помещения с ограничен достъп и постоянно видеонаблюдение, а сървърите, на които ще се качват, ще бъдат в офлайн режим.

„Съхраняването, обработката и работата с информацията е ключов приоритет на комисията, защото тя трябва да гарантира конкурентните правила на пазара и опазването на тайната и информацията, с която работим“, заяви председателят на Комисията за защита на конкуренцията, Росен Карадимов, цитиран от бТВ.

