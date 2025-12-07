Нови правила на пътя въведе Къци Вапцаров: Щом съм с по-голяма и тежка кола, правото е на моя страна
Къци Вапцаров въведе нови правила за движение.
Ето какво пише той:
Основни заблуди за шофьорите на МПС:
1. Щом съм в кръговото мога да правя каквото си искам.
2. Щом съм от дясно мога да се престроявам, накъдето си искам.
3. Щом съм по-бърз мога да правя каквото си искам.
4. Щом съм с по-голяма и тежка кола, правото е на моя страна.
5. Колата не е само за движение по пътя, тя е и средство за летене.
6. Правото винаги е на страната на по-нахалния.
7. Не е нужно да давам мигачи, защото накъде завивам си е моя работа.
8. Като цяло правилата за движение сам си ги определям и никой не може да ми се меси.
9. И най-важното правило - останалите са идиоти!
