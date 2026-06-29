Нови правила при разследването на тежки катастрофи

Булфото

При разследване на тежки катастрофи полицията вече ще изследва мантинелите на пътя и обстановката около мястото на инцидента. Това съобщи заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов.

Той уточни, че вече има разписани указания, които ще бъдат изпратени до областните дирекции на МВР в страната, предаде БНР.

Зам.-министър Калоянов уточни, че новите указания следва да бъдат изпратени до всички областни дирекции на МВР в страната през следващите дни.

Новото в тях е, че за разлика от разследването на катастрофи досега, при което се е вземала предвид основно ролята на водача и на лекия автомобил, участвал в инцидента, полицията вече ще изследва цялата обстановка, каза Калоян Калоянов. В това число, освен мантинелите и пътя, ще бъде вземано предвид дали в района има билбордове, както и растителност, която би могла да попречи на водача да вижда пътя и по някакъв начин да стане причина за тежка катастрофа, допълниха от МВР. По този начин полицията се надява да получи повече информация за цялостната обстановка около една катастрофа.

От своя страна главният секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов, изнесе данни за инцидента, свързан с тежкотоварен камион в столицата. Той е бил спрян от "Пътна полиция" към СДВР за проверка в района на Ботевградско шосе. Установено е, че камионът е бил в изключително лошо техническо състояние - с разкачен заден мост и без въздушни възглавници.

В същото време обаче водачът е превозвал 20 тона лесно запалими материали, без да има разрешение за това, казаха още от вътрешното министерство.

При разследването на случая пък е станало ясно, че камионът се е придвижвал по този начин през цяла Европа, като е тръгнал от територията на Белгия.

Редактор "Екип на Петел",

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