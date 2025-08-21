Нови правила в страни в ЕС: 1500 евро глоба за разходка по бански

Пиксабей

Тази година някои европейски страни въведоха солени глоби за туристи нарушители, пише Би Би Си. Ще промени ли това начина, по който хората почиват?

Представете си следната сцена: Самолетът ви току-що е кацнал в Анталия, Турция. Вие сте нетърпеливи да слезете, разкопчавате колана, ставате от седалката и грабвате чантата си от багажното отделение. Но се оказва, че сте били прекалено нетърпеливи! Стюардесата ви отвежда настрани и ви глобява с 62 евро, защото сте нарушили ново правило - от тази година разкопчаването на колана или ставането от място преди самолетът да е напълно спрял се наказва с глоба. Неприятен старт на пътуването ви!



Гърция с драконовски глоби за пътни нарушения

Европа предприема строги мерки срещу недисциплинираните туристи. От носенето на джапанки по време на шофиране до пушенето на плажа - нова вълна от глоби за туристите залива континента.

В популярния морски град Албуфейра в Португалия разхождането по бански извън плажа може да ви коства глоба до 1500 евро. На испанските Балеарски острови – включително Майорка и Ибиса – глобите за пиене на алкохол на публични места могат да достигнат до 3000 евро. Дори малки нарушения, като запазване на шезлонг и изчезването ви, могат да се отразят на бюджета ви за почивка.

На пръв поглед тези глоби може да ви се видят като „да отхапеш ръката, която те храни”. Много от местата, които ги налагат, всъщност печелят от туризъм. Но властите там казват, че правилата са въведени в защита на местните жители и на отговорните туристи.

„Правилата, макар и да звучат много строго и наказателно, имат за цел да насърчат отговорната ваканция. Целта им е да защитят хората, които се държат отговорно по време на почивка", обяснява Джесика Харви Тейлър, ръководител на пресслужбата на Испанската туристическа служба в Лондон.



Хакери откраднаха данните на хиляди гости на хотели

В Малага, Испания, стартира кампания „Подобрете престоя си“. Тя се състои от 10 правила за това как се очаква да се обличате, да не изхвърляте отпадъци навсякъде, да не вдигате прекомерно много шум или срещу безразсъдното каране на електрически скутери. Десетте точки от кампанията се разпространяват в автобуси, на билбордове и в социалните медии. На тези, които не спазват правилата, ще бъдат налагани глоби до 750 евро.

Подобен кодекс за поведение на обществени места беше въведен тази година в Албуфейра. Забраните обхващат от публично разголване до уриниране на обществени места или изоставяне на пазарски колички. Местните жители отбелязват, че тези обявени глоби не са само за сплашване: полицията е видима в ключовите нощни заведения на града и посетителите нарушители получават глоби.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!