Нови правила за изкуствения интелект в ЕС влизат в сила на 2 август

Пекселс

От утре Европейският съюз ще започне да прилага важни разпоредби от Закона за изкуствения интелект и ще може да налага глоби на компании, които не ги спазват.

Европейският съюз въвежда поредния етап от Закона за изкуствения интелект, приет през 2024 година. Новите правила са основани на риска - колкото по-голяма е опасността за правата, здравето или сигурността на гражданите, толкова по-строги са изискванията към компаниите, предаде БНР.

Забранява се използването на изкуствен интелект за прогнозиращо полицейско наблюдение, за разпознаване на емоции на работното място и в училищата, както и на технологии, които манипулират човешкото поведение.

От утре съдържанието, създадено с изкуствен интелект, включително т.нар. дийпфейк материали, трябва ясно да бъде обозначавано. Потребителите трябва да бъдат уведомявани и когато общуват с AI системи като чатботове.

Съществуващите AI системи имат срок до 2 декември, за да се приведат в съответствие с новите изисквания. Изключения са предвидени за произведения с художествен, творчески, сатиричен и научнофантастичен характер.

От утре експерти в новосъздадената Служба по изкуствен интелект към Европейската комисия ще могат да проверяват най-мощните AI модели, а компаниите ще трябва да осигурят достъп до тях.

При най-тежките нарушения санкциите могат да достигнат 7 процента от годишния световен оборот на компанията или 35 милиона евро - която от двете суми е по-висока. За останалите нарушения глобите са до 3 процента от годишните приходи или 15 милиона евро.

Редактор "Екип на Петел",

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