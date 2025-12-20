Нови правила за личните карти

Кадър МВР, образец

Големи промени при личните документи на българите вече са на път. Министерски съвет на България одобри пакет от изменения, с които гражданите ще получат по-голяма свобода, по-малко бюрокрация и повече дигитални услуги, пише Блиц.

Една от най-съществените новости е, че всеки български гражданин ще може сам да избира срока на валидност на личната си карта – 5 или 10 години.

Досега този срок беше фиксиран, но с новите правила държавата дава възможност хората да преценят кое е по-удобно за тях – по-честа подмяна или по-дълъг период без административни ангажименти.

Важно уточнение: изборът няма да води до допълнителни такси и няма да натовари държавния бюджет.

По-малко чакане, повече дигитални услуги

Промените са част от по-широка реформа за модернизиране на административните услуги. При подаване на заявления за лични документи вече ще могат да се посочват имейл адрес и телефон, чрез които гражданите ще получават информация за готовността на документите си и статуса на заявлението.

Това е поредна стъпка към реална дигитализация и ограничаване на опашките и губенето на време.

По-строг контрол и по-висока сигурност

Съществена новост е и централизирането на персонализацията на всички български лични документи. Тази дейност ще се извършва от дирекция Български документи за самоличност към Министерство на вътрешните работи.

Целта е по-добър контрол, по-високи стандарти за сигурност и по-бърза обработка.

Електронна идентичност – още една крачка напред

Разширяват се и възможностите за използване на електронна идентичност. Гражданите ще могат да заявяват удостоверение за електронна идентичност както при издаване на нова лична карта, така и за вече издаден документ.

Въвеждат се и ясни правила за временно спиране или прекратяване на тази функция при необходимост.

Промени и за други документи

Новите правила не засягат само личните карти. Те обхващат и:

- шофьорските книжки;

- временните документи за самоличност;

- моряшките паспорти.

И в тези случаи ще се обработват контактни данни, при строго спазване на изискванията за защита на личната информация.

Нови правила и за чужденците

Кабинетът е приел и промени в прилагането на Закона за чужденците, с които се въвеждат по-ясни и предвидими процедури за продължително пребиваване. Това е ключово както за самите кандидати, така и за бизнеса, който разчита на чуждестранни специалисти.

Дигиталните номади – нова възможност за България

Сред най-интересните промени е и регламентирането на режима за дигитални номади – хора, които работят дистанционно за чуждестранни компании. Новите правила ще им позволят да живеят и работят в България за определен период, без да имат трудов договор с български работодател.

Очакванията са този режим да привлече висококвалифицирани специалисти, да даде тласък на икономиката и да превърне страната ни в по-конкурентна дестинация за мобилни професионалисти в Европа.

Промените ще се прилагат в рамките на съществуващите бюджети и няма да доведат до допълнителни разходи за държавата – но ще променят начина, по който всеки българин използва най-важните си документи.

