Нови правила за меда: Произходът и съставът трябва да се отбелязват на етикета

Пиксабей

Илия Иванов се занимава с пчеларство от 30 години. От два кошерите му са стигнали 75. По ред причини сега са два пъти по-малко, но въпреки това меракът е жив.

„Като започнеш и ги заобичаш, няма спиране. Пчелар, рибар и ловец се става само с мерак“, смята Илия.

Той е от пчеларите на светло. С регистрация като земеделски производител и в Агенцията храните, и с разрешение да продава. Знае и как други продават имитиращи продукти.

„Продават по изкуствен начин. Той не е правен от природата и от пчелите, въобще няма вкус на мед, но възрастните хора, които не обръщат внимание, си купуват“, обясни пред бТВ пчеларят.

Новите европравила задължават на етикета да е уточнено дали медът е чист, или смес. Трябва да бъде посочен и какъв е произходът му. Те срещат подкрепа и в неправителствения сектор.

„Най-важното е да се справим с вносния и фалшив мед. Веригите ще бъдат принудени да продават мед, на който пише съдържание от български пчелини, от кой край на страната е. Процентно това ще бъде упоменато на етикета и ще бъде много по-лесно за потребителя да се ориентира“, обясни инж. Андрей Велчев, председател на УС на сдружение „За достъпна и качествена храна“

Илия и сега слага изчерпателни етикети на своите буркани.

„Аз пиша какъв е медът - районът на производство, регистрационният номер на пчелина. Трябва да има протокол за анализ“, каза той.

Около една трета от родните производители на мед са в сивия сектор. Продават продукцията си на едро на прекупвачи и така проследимостта на произхода се губи.

Прогнозите са, че едва ли ще се стигне до оскъпяване заради новите eтикети, но е спорно доколко всички в бранша ще ги спазват.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!