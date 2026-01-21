Нови правила за пътуващите в самолет

снимка: Пиксабей

Европейският парламент гласува пътниците в самолетите да имат право на ръчен багаж, без да плащат допълнителна такса. Освен това се запазва правото - пътниците да получат обещетение или да бъдат пренасочени, ако полетът е закъснял с повече от три часа или бъде отменен.

Докладчик по темата за правата на пътуващите е българският евродепутат Андрей Новаков. Предложенията му получиха одобрението от повече от 96% от евродепутатите, допълва БНТ.

Андрей Новаков, евродепутат от ГЕРБ/EНП: "Това означава, че предложението, което направих за правата на пътниците, се подкрепя от всички партии, от всички държави, от всички евродепутати, без значение откъде идват те. Това ми дава много силен мандат да отида да преговарям с министрите на транспорта или с посланиците на държавите-членки тези правила да влязат в сила."

Промените включват и това семействата да седят заедно в самолетите, без да се налага да плащат допълнително за това. Те обещават и по-голяма защита за хората с увреждания. Чуждите авиокомпании, които летят до Европа, също ще трябва да ги спазват.

Андрей Новаков, евродепутат от ГЕРБ/EНП: "Това означава, че ако летиш до Америка от Брюксел или от София, същите правила трябва да се прилагат, без значение, че авиокоманията не е регистрирана в Европа. До сега не беше така и това означава, че дискриминирахме нашите собствени компании. Това не трябва да продължава."

Правилата ще влязат в сила, след като бъдат одобрени и от държавите членки.

