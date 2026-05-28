Нови правила за пенсиите от септември

Институтът спира забавянето на пенсиите след уикенда

Националният осигурителен институт (НОИ) променя изцяло правилата за изплащане на месечните пенсии, като възрастните хора вече ще получават парите си по-рано, ако първият или последният ден от графика съвпада с почивен ден. Новата разпоредба в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж влиза в сила на 27 юли 2026 година, съобщават от пресцентъра на държавната институция, предаде Дунав мост.

До момента, ако началната или крайната дата за превеждане на сумите се падаше в неработен ден, преводите започваха или завършваха в следващия първи работен ден. Юни ще бъде последният месец, в който НОИ ще приложи досегашния тромав нормативен текст.

С въвеждането на реформата се слага край на практиката пенсионерите да чакат преминаването на уикендите или официалните празници, за да вземат полагаемите си средства. Когато е налице ситуация с неработни дни в началото или края на периода, плащанията ще се изтеглят в предходния работен ден.

От пресцентъра на осигурителния институт поясняват, че "по този начин ще се гарантира, че пенсионерите ще получават без забавяне дължимите им ежемесечни плащания".

Въпреки че промените влизат в сила в края на юли, през следващия месец август графикът не налага промяна, тъй като датите не съвпадат с празнични или почивни дни. Така първият месец, в който новата и по-благоприятна за хората разпоредба ще бъде приложена на практика, ще бъде септември 2026 година.

