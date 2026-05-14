Нови правила за пенсиите влизат в сила до края на годината

Сериозна промяна в пенсионната система може да влезе в сила още до края на годината. Българите ще имат възможност сами да избират как да се инвестират средствата им за втора пенсия чрез т.нар. мултифондове. Това обяви председателят на Комисията за финансов надзор Васил Големански пред БНР.

По думите му законодателството за мултифондовете вече е прието, а в момента се подготвя целият пакет от наредби, които ще уредят новите правила. Идеята на реформата е осигурените лица да могат да избират различен инвестиционен профил за пенсионните си спестявания – по-консервативен или по-рисков, според възрастта, доходите и готовността им да поемат риск. Така хората ще имат по-голям контрол върху средствата си, а част от тях ще могат да търсят и по-висока доходност от натрупванията си за пенсия.

„Законодателството за мултифондовете е прието. В момента се подготвя целият пакет от наредби. Има промени в стари наредби, има и чисто нови“, заяви Големански.

Очакванията са новите правила да започнат да действат от 1 юли, след като бъдат приети всички подзаконови текстове. Според експерти новият модел ще позволи на по-младите хора да инвестират по-активно средствата си с цел по-добра доходност в дългосрочен план, докато по-възрастните ще могат да избират по-сигурни и стабилни фондове. От КФН предупредиха, че по-високата печалба винаги е свързана и с по-голям риск.

„Ако човек е готов да рискува повече, може да спечели повече, но ако не е готов да приеме рисковете, трябва да бъде консервативен при инвестициите си“, каза Големански. Паралелно с пенсионната реформа Комисията за финансов надзор вече е започнала проверка на застрахователните компании заради поскъпването на „Гражданска отговорност“.

Проверката е започнала след множество сигнали и жалби от граждани и институции. Застрахователните дружества вече са предоставили необходимите данни, а анализът тепърва предстои, пише novini.bg.

От КФН предупредиха, че при установяване на спекула ще бъдат налагани санкции както по Кодекса за застраховането, така и по Закона за въвеждане на еврото, където глобите са значително по-високи. Голям интерес има и към пазара на криптоактиви.

По данни на КФН около 60 компании вече са заявили намерение да кандидатстват за лиценз, а между 30 и 40 дружества вече са подали документи. От комисията уверяват, че ще бъдат лицензирани само стабилни и надеждни компании, тъй като криптопазарът крие сериозни рискове за инвеститорите.

