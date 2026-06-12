Нови правила за шофьорите: При глоба с фиш - отнемат и контролни точки

Снимка: Булфото

Oт 29 май са в сила нови правила за отнемане на точки от шофьорската книжка при извършени нарушения на пътя. Досега издаден електронен фиш налагаше само съответната глоба според това с колко шофьорът е надвишил ограничението на скоростта, но не се отнемаха точки. Това ставаше само при съставен акт.

Вече за установено с камера превишение на скоростта с над 40 км/ч в населено място, освен глоба от 306,76 евро, на водача ще се отнемат и 18 контролни точки от книжката, посочва bTV. Досега за същото нарушение се взимаха 12 точки, и то само при съставен акт. Вече ще се отнема и книжката за два месеца.

Промяната е факт след публикуването на допълнения в Наредба № Iз-2539 на Министерството на вътрешните работи (МВР) в брой 49 на „Държавен вестник“ - от 29 май, 2026 г. Документът регламентира максималния размер на контролните точки, както и точните условия, при които те се отнемат и възстановяват.

До момента масовата практика и законова вратичка позволяваха при по-леки нарушения, които се санкционират на място с фиш, шофьорите да заплащат само глоба, без това да рефлектира върху наличността в контролния им талон. С новите текстове обаче МВР затяга контрола с цел повишаване на дисциплината на пътя.

При последвали допълнителни превишения на ограниченията за скорост, ще се отнемат:

При повторно нарушение - 21 точки.

При системни нарушения (три пъти в рамките на година с над 31 км/ч) - 26 точки. Точно толкова са всички точки за първите три години след получаването на шофьорска книжка.

Промяна има и в броя контролни точки, които се взимат при шофиране с минималното наказуемо количество алкохол над нормата (между 0.5 и 0.8 промила). Досега шофьорът се прощаваше с 8 точки, а вече те са 10. Отделно дължи и глоба 255,94 евро.

Максималният брой точки остава 39 за опитните водачи.

Според наредбата отнетите контролни точки могат да бъдат възстановени чрез допълнително обучение или автоматично, ако в продължение на 2 години не бъде извършено нарушение, за което се отнемат точки.

Идеята зад промяната е да се прекрати практиката шофьори с множество системни, макар и по-леки нарушения, да запазват пълния брой точки в талона си, просто защото нарушенията им не са изисквали съставянето на акт.

Редактор "Екип на Петел",

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