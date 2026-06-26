Нови правила за трудовия стаж и мащабни промени в МВР

Булфото

С промени в Кодекса на труда трудовият стаж вече ще се изчислява по часове, а не по дни, както е сега. Това предвиждат промени, заложени в бюджета за тази година.

Реформата на практика приравнява трудовия към осигурителния стаж, необходим за пенсиониране. Според правителството на Румен Радев промяната ще ограничи недекларирания труд.

Новият начин на изчисление ще засегне най-вече работещите на непълно работно време, тъй като ще намали признатия им трудов стаж и съответно размера на добавката за прослужено време, както и някои права, свързани с отпуск и обезщетения при пенсиониране, предаде Bulgaria On Air.

За да не се стига до загуба на трудови права се предвижда, трудовият стаж да се изчислява по действащите до приемането на закона за Бюджет 2026.

Следващата седмица ще бъде закрито Звеното за подпомагане на министъра на вътрешните работи, обяви самият министър на вътрешните работи Иван Демерджиев.

На въпрос за работещите пенсионери и незаетите щатни бройки, Демерджиев подчерта, че част от пенсионерите в системата ще бъдат освободени, но не всички.

"Едно паразитно звено, в което над 30 човека на ръководни позиции стоят и не правят нищо особено и получават възнаграждения. Ръководни служители – основно на комисарски длъжности, които вземат едни от най-високите заплати в министерството. Ще пренасочим част от тях, има хора, които са символи на най-грозните практики в системата на МВР. Хора, които са опетнили честта и достойнството на министерството и те няма как да останат", заяви Демерджиев.

Редактор "Екип на Петел",

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