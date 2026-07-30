Нови правила за туристите с домашни любимци в Турция

Пиксабей

Домашните любимци може скоро да останат извън ресторантите, кафенетата и баровете в Турция. Законопроект, подготвен от турското Министерство на земеделието и горите, предвижда въвеждането на общонационална забрана за достъп на кучета и котки до заведенията за хранене и напитки.

По информация на турската телевизия TV100 проектът е в процес на подготовка и предвижда ограниченията да обхванат не само закритите части на заведенията, но и откритите пространства – терасите и летните градини. Ако бъде приет в настоящия си вид, всички обекти, които не спазват новите изисквания, ще бъдат санкционирани с парични глоби, предаде "Дарик".

Край на решението „по преценка на собственика“

В момента допускането на домашни любимци в турските ресторанти и кафенета до голяма степен зависи от политиката на конкретното заведение. С предложения закон държавата цели да сложи край на тази практика и да въведе единни правила за всички обекти, предлагащи храни и напитки.

Законопроектът идва на фона на все по-разгорещени обществени дебати за присъствието на домашни любимци в заведенията. Темата става все по-актуална и заради нарастващия брой хора, които отглеждат кучета и котки.

Според официалните статистики около 14% от приблизително 27 милиона домакинства в Турция имат домашен любимец. В страната се отглеждат около 1,42 милиона котки и близо 950 хиляди кучета, като броят им значително се е увеличил през последните години.

Какви са правилата по света?

Турция не е единствената държава, която обсъжда или прилага ограничения за домашните любимци в заведенията.

Съединените щати

В САЩ правилата са сред най-строгите. Хранителният кодекс на Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) по принцип забранява присъствието на домашни любимци във вътрешността на ресторанти и магазини за хранителни стоки. Единственото изключение са сертифицираните кучета водачи и асистенти.

Някои местни власти позволяват домашни любимци в откритите части на заведенията, но окончателното решение остава в ръцете на собственика.

Испания

В Испания няма единна национална забрана. Новият Закон за защита на животните (Ley de Bienestar Animal) не задължава ресторантите да приемат или да отказват домашни любимци, а оставя избора на собствениците на заведенията и на местните власти в автономните области.

Когато дадено заведение не допуска животни във вътрешните си помещения, то е длъжно ясно да обозначи това още на входа.

Дания

Датските санитарни правила също поставят сериозни ограничения. Домашни любимци не се допускат в помещенията, където се приготвя или съхранява храна.

Възможно е присъствието на кучета в зоните за хранене на клиентите, но само ако собственикът може да гарантира липса на риск за безопасността на храните. Именно затова повечето заведения в страната предпочитат да допускат животни единствено на откритите си тераси.

И в Испания, и в Дания законът прави изключение за сертифицираните кучета водачи и асистенти на хора с увреждания.

Каква е ситуацията в България?

У нас няма национална законова забрана, която изрично да не допуска домашни любимци в ресторанти и кафенета.

Решението дали животни могат да влизат в заведението се определя основно от неговия вътрешен правилник, както и от евентуални местни общински наредби. Все повече ресторанти и кафенета в България дори се рекламират като Pet-Friendly и посрещат посетители с техните четириноги любимци.

Според изискванията на Българската агенция по безопасност на храните животни не се допускат в кухните и помещенията за съхранение и приготвяне на храна. За търговските зали и откритите градини обаче няма общонационална забрана.

Някои общини въвеждат собствени ограничения за достъпа на домашни любимци до определени обществени места, но в практиката най-често се допуска присъствието им в летните градини и на откритите тераси.

Без значение от правилата, сертифицираните кучета водачи са изключение. Законът гарантира правото им на достъп до всички обществени места, включително ресторанти, магазини и градски транспорт.

Когато дадено заведение допуска домашни любимци, стопаните са длъжни да ги водят на повод, а при по-едрите породи често се изисква и намордник. Животното трябва да бъде с редовен ветеринарен паспорт, поставен микрочип и да не създава риск или неудобство за останалите посетители.

Обществото остава разделено

Предложението вече предизвиква бурни реакции в социалните мрежи. Под публикация на платформата за дигитални новини Eskişehir Durum потребителите споделят напълно противоположни мнения.

Сред най-харесваните коментари са: „Животът е прекрасен с тях; те олицетворяват невинността. Хората трябва да бъдат тези, на които да им бъде забранено да влизат в кафенета.“

Друг потребител пише: „Дори не позволявам на кучето си да споделя същото пространство с определени хора – само за да не хване микроби от тях.“

Не липсват и мнения в подкрепа на ограниченията: „Това е правилното решение; в крайна сметка те не трябва да са в среда, където се произвежда и консумира храна. Дори ако едно животно е ваксинирано, най-малката бактерия може да изложи на риск човешкото здраве и самия бизнес.“

По-умерени позиции също намират място в дискусията: „Има смисъл те да не са на места, където се сервира храна, но не би трябвало да са проблем в кафенета. Ако заведенията, подходящи за домашни любимци, бяха ясно обозначени, всеки щеше сам да избира къде да отиде.“

Дали законопроектът ще бъде приет в настоящия му вид, предстои да стане ясно. Още с обявяването му обаче той постави началото на пореден обществен дебат – къде свършва правото на собствениците на домашни любимци и откъде започва общественият интерес, свързан с хигиената и безопасността на храните.

Редактор "Екип на Петел",

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