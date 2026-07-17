Нови пространства за разходка и по-добра грижа за животните в приюта в Каменар

Снимки: Община Варна

Нови пространства за разходка и по-добри условия за живот превръщат Общинския приют за безстопанствени кучета във Варна в по-комфортно и благоприятно място за животните. Подобренията са реализирани с подкрепата на служителите на приюта, доброволци и дарители.

Кметът на Варна Благомир Коцев и заместник-кметът Снежана Апостолова посетиха Общинския приют за безстопанствени кучета, където се запознаха с извършените подобрения, условията за живот на животните и ежедневната работа на екипа, който полага грижи за тяхното възстановяване, социализация и подготовка за осиновяване.

По време на посещението бяха представени реализираните през последните месеци дейности за подобряване на средата в приюта. Изградени са две нови оградени пространства под естествена сянка, в които кучетата ежедневно се извеждат на разходка и игра. Старите метални навеси, предназначени преди години за паркиране на велосипеди в града, са намерили ново приложение – днес те осигуряват сянка в зоните за разходка и създават по-комфортна среда за животните през летните месеци.

За по-лесното справяне с високите температури е изградена система за охлаждане чрез фино разпръскване на вода в халетата, а през зимата добрите условия ще бъдат допълнени с два мощни климатика, дарени за приюта.

Продължава и обновяването на вътрешните помещения. Полагат се нови подови настилки и плочки, които позволяват по-лесно почистване, по-ефективна дезинфекция и поддържане на висока хигиена. Разширяват се помещенията за животните, а за нуждите на екипа вече е осигурен нов специализиран автомобил с климатизация за обслужване на сигнали и транспортиране на кучета. Работи се и по създаването на закрито пространство, в което доброволците ще могат да прекарват време с животните и през зимните месеци на топло.

Грижата за тези животни не приключва с прибирането им в приюта. Истинската ни цел е всяко куче да намери семейство и дом. Благодаря на служителите, доброволците и всички дарители, които с професионализъм, търпение и голямо сърце ежедневно дават втори шанс на тези животни, заяви кметът Благомир Коцев.

От началото на годината досега 106 кучета вече са намерили своите нови стопани – резултат, който показва, че все повече хора избират осиновяването и дават шанс за нов живот на кучета, преживели изоставяне, насилие или години без грижа. Зад този успех стоят и усилията на екипа на приюта и доброволците, които ежедневно работят и се грижат за животните.

Въпреки положителната тенденция десетки кучета все още очакват своя стопанин. За тях обновените пространства, новите легла и по-добрите условия са важни, но не могат да заменят истинския дом.

Община Варна призовава всички, които обмислят да си вземат домашен любимец, първо да посетят Общинския приют за безстопанствени кучета. Там ги очакват верни приятели, които не търсят съвършен стопанин, а човек, който да им даде любов, сигурност и шанс за ново начало.

Редактор "Екип на Петел",

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