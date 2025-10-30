Нови прякори в „Игри на волята“ – вече има и титани

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Титани! Така водещата Ралица Паскалева кръсти Дино и Мирослав от Лечителите. Причината бе днешната победа в битката между племената в „Игри на волята“.

Номинационната битка бе изометрия. Всяко от племената бе разделено на по мини отбори по двама, които трябваше да издържат, разчитайки само на своя партньор.

В края останаха Лапунов и Алекс от Феномените, срещу Дино и Мирослав от Лечителите, като зелените победиха.

Дино, Мирослав, вие сте титани! Изнесохте цялото племе на гръб, не помръднахте за миг, приличахте на Атлас, който крепи света на раменете си, стиснахте зъби и спасихте света на Лечителите, спасихте племето от втори пореден съвет, спасихте зелените от братоубийствени елиминации, поздрави ги Ралица Паскалева.

