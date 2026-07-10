Булфото

Нови съоръжения и инфраструктура ще има на военното летище "Враждебна". Това става ясно от решение на кабинета от четвъртък.

Новата инфраструктура ще бъде изграждана по програмата на НАТО за инвестиции в сигурността. Чрез нея се инвестират средства в авиобази, комуникационни системи, логистична инфраструктура и други съоръжения, необходими за колективната отбрана и съвместните операции на съюзниците, предаде БНР.

Целта е подобряване на способностите за въздушно базиране в Европа и за по-ефективно изпълнение на задачите по възпиране и отбрана, посочват от МС. И уточняват, че няма да се налага осигуряването на допълнителни средства от държавния бюджет.

Военното летище "Враждебна" дели района с цивилното летище "Васил Левски". Там за няколко месеца бяха разположени американски военни самолети. Освен на "Враждебна", нови съоръжения и инфраструктура ще има на летище Безмер, което е стратегическо за многонационалната бойна група на НАТО у нас.

"Предстои стартиране и продължава изпълнението на проекти, осигуряващи способности за въздушно базиране", пише в Доклада за състоянието на отбраната за 2025 г. Докладът отчита, че по програмата на НАТО за сигурността вече са правени инвестиции у нас. За съоръжения за съхранение на горива на летища, пренос на горива и въздушно презареждане. Осигуряване на комуникационни системи за кораби, ядрени консултации, командване и управление.

Редактор "Екип на Петел",

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