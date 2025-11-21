Нови сгради заменят старите бараки в двора на ДКЦ "Чайка" във Варна

кадър: Община Варна, архив

Строителството на нови сгради, които да заменят старите бараки в двора на ДКЦ „Чайка“, се очаква да се случи през пролетта на 2026 година. Това каза зам.-кметът Снежана Апостолова на заседание на здравната комисия към Общински съвет, пише "Морето".

Личните лекари, които се помещават в сегашните постройки, ще имат възможността да се преместят в голямата сграда или в новите бараки, докато трае строежът. След това най-вероятно ще могат да се върнат в някоя от новите сгради. Ще имат обаче по-малко място и вероятно двама специалисти ще трябва да делят един кабинет на смени, коментира още Апостолова.

Изграждането на нови постройки е наложително, защото сегашните не отговарят на изискванията и има предписания на РЗИ за това.

