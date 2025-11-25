Нови стандарти за живот до морето: КУБ представи варненски проекти на Residential Expo Есен 2025

Международната корпорация КУБ, която реализира редица строителни проекти по крайбрежието на Варна, беше сред участниците в изложението Residential Expo Есен 2025, проведено в столичния Sofia Event Center. Форумът събра над 50 строителни и инвестиционни компании и представи около 130 актуални жилищни проекта. По оценка на организаторите за двата дни експото беше посетено от хиляди хора – от частни купувачи до инвеститори и представители на банковия сектор.

В КУБ подчертават, че подобни събития дават обективна картина за това кои формати жилища предизвикват най-голям интерес, как се променя търсенето и в каква посока се развива жилищното строителство в България. А също така – помагат да се засили интересът към развитието на проекти в конкретни региони.

По-специално, вниманието на гостите на щанда на КУБ привлече проектът VillApart Arcanum – колекция крайбрежни вили, която предлага на инвеститорите фиксиран пасивен доход до 10% годишно и същевременно поставя нова летва за качеството на живот не само в България, но и в цялото западно Черноморие.

„Убеден съм: ако един строителен предприемач претендира за ролята на ключов играч, който задава стандарти, той е длъжен да бъде в центъра на професионалния диалог, а не да наблюдава пазара отстрани. От името на КУБ изразявам благодарност към организаторите на изложението – за техния принос за подобряване на взаимодействието и комуникацията в индустрията“, заяви основателят на КУБ Корпорация Олег Невзоров.

