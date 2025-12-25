Нови такси за влизане в Турция

Пиксабей

Неприятна изненада очаква шофьорите от началото на новата година.

Турция обяви рязко увеличение на таксите за преминаване по мостове и магистрали – с цели 25,49 процента, което ще се отрази пряко не само на местните водачи, но и на хилядите български туристи, които всяка година пътуват със собствен автомобил до Истанбул, Егейското крайбрежие и южните курорти, пише Марица.

Новите цени бяха обявени от министъра на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоулу. Увеличението е обвързано с официалния Коефициент за преоценка, утвърден от Министерството на хазната и финансите.

Таксата за еднопосочно преминаване на лек автомобил през мостовете на Босфора „Героите от 15 юли“ и „Фатих Султан Мехмет“ се повишава от 47 на 59 турски лири. Това означава увеличение от 1,82 лева на около 2,29 лева за преминаване.

Преминаването през най-северния мост на Истанбул над Босфора вече ще струва 100 турски лири вместо досегашните 80, или приблизително 3,88 лева.

Най-сериозното поскъпване засяга ключовите мостове по пътя към Егейско море, които се използват много от български туристи и превозвачи:

Мост „Османгази“ – от 795 TL (30,81 лв) на 998 TL (38,68 лв)

Мост „1915 Чанаккале“ – от 795 TL (30,81 лв) на 998 TL (38,68 лв)

Двупосочното преминаване през някой от тези мостове вече струва около 77,36 лева.

За българите, които пътуват с автомобил към Кушадасъ, Чешме, Бодрум или Измир, новите такси вече не са символичен разход. Само една мостова такса може да се равнява на нощувка в хотел, няколко обяда или сериозна част от бюджета за гориво.

Разходите ще се натрупват

Кратките пътувания до Истанбул няма да бъдат драстично засегнати, но честото преминаване през мостовете ще се натрупва като разход.

Очаква се част от туристите да търсят обходни пътища, за да избегнат високите такси. Това обаче често означава повече километри, по-висок разход на гориво и загубено време, което на практика изяжда спестените пари.

Туроператори не очакват отлив на туристи. Турция остава предпочитана дестинация за българите заради близкото разстояние, качествената инфраструктура и конкурентните цени на хотелите и услугите.

Промяната обаче ще принуди все повече хора да планират пътуванията си до последната стотинка, включвайки пътните такси като съществен разход.

Увеличението от 25,49 процента превръща мостовите такси в Турция в сериозен фактор при пътуване с автомобил.

Към този разход ще се прибавят и магистралните такси, които също се очаква да бъдат увеличени през 2026 г.

Най-засегнати са българските туристи, насочващи се към Егейското крайбрежие, докато Истанбул остава по-достъпен, но вече не толкова евтин. Турция остава атрактивна, но пътят до нея поскъпва осезаемо.

