Нови три купи в спортната колекция на Варна

Снимки: Община Варна

Спортната колекция на Община Варна в Юнашкия салон се обогати с нови три експоната. Заместник-ръководителят на катедра „Езиково обучение и спорт“ в Икономическия университет – доц. Илко Илиев, връчи три ценни исторически университетски купи на директора на Дирекция „Спорт“ – Кристиан Димитров, който заяви, че те ще бъдат изложени в най-новата витрина на експозицията.



Спортните реликви са преходна метална купа от далечната 1950 г., връчвана на студентски първенства от „Окръжен съвет на профсъюзите“. Любопитното за нея е, че е от периода, когато името на морската ни столица е било град Сталин.

Следващият експонат също е емблематичен за времето си и представлява стъклена червена купа, връчвана за спортните събития на националния студентски празник „Купа 8 декември“ от ГК на ДКМС. За нея интересното е, че е с лика на някогашния лидер на държавата Георги Димитров.

Третият трофей е купа от 1983 г., изработена изцяло от дърво и гравирана с интересни орнаменти, която се е връчвала, като първа награда на републиканските студентски първенства по волейбол.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!