Нови триумфи за талантите на СКТМ "Комфорт"

Отлично се представиха състезателите на СКТМ ”Комфорт” Варна в индивидуалните и двойкови дисциплини на държавното първенство по тенис на маса до 21 години в Благоевград.

Виктор Димитров (14 г) показа игра на много високо ниво и борбен дух, и завърши на второ място след загуба във финала от Стефан Димитров ”Марек-Дигеста”Дупница в изключително оспорвана биткал с 2:3 (9:11).

Виктор взе и бронзов медал на двойки заедно с Георги Стоянов ”ЦСКА” София.

Мирослав Шмидт (14 г) отново показа постоянство и висока класа, и в индивидуалното се класира на трето място.

В мъжките двойки Мирко доказа, че няма тайни, и със своя партньор от “Стоянстрой” Пловдив Никола Генчев спечелиха златните медали. На финала двамата надделяха срещу Димитър Стефанов ”Варна 2015”/Стефан Димитров ”Марек-Дигеста” Дупница с 3:2 в зрелишен и динамичен мач.

При смесените двойки за много хора беше изненада, че Мирко и Виктория Персова “Стоянстрой" Пловдив играят с две леви ръце. Те обаче показаха, че няма невъзможни неща и спечелиха заслужено титлата.

А какво да кажем за Полина Енчева, която със своите 13 години се класира в ТОП 8 на България до 21 г, а при смесените двойки със Стефан Бончев, с който по-рано през годината спечелиха балканската титла до 15 г, завършиха със сребърно отличие.

Във финала те изгубиха именно от Шмидт/Персова, но с победите над Димитров/Ц.Георгиева и Г.Стоянов/С.Мутлу показаха, че не са за подценяване.

Белослава Балканска, Рая Христова и Анна Гудеманова, които бяха в основата на спечеленото отличие в отборното, демонстрираха добра игра и воля за победа, но трудни и класни съперници им попречиха да постигнат още по-добри резултати в индивидуалните дисциплини.

Кирил Спиридонов изигра чудесно отборно първенство и с две изключително важни победи помогна за спечеления сребърен медал на отбора. Поздравления и за треньора Златин Тенев, който успя да се справи с тежките срещи и голямото напрежение по време на цялото състезание. Респект и уважение за организаторите,които предоставиха много добри условия за всички състезатели.

Отличията за СКТМ "Комфорт: Отборно: Младежи - второ място, двойки - трето, Мирослав Шмидт - два златни, два сребърни и един бронзов медал, Виктор Димитров - сребро и бронз, Полина Енчева - сребро.

