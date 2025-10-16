Нови валежи в четвъртък

снимка: Булфото

През нощта срещу четвъртък над цялата страна времето ще е почти ясно. Повече облаци и слаби валежи от дъжд се очакват в източните райони, особено над крайните югоизточни райони, където не са изключени и по интензивни валежи. Сутрини ще има условия и за мъгли в Южна България. Поради по-ниските минимални температури в Югозападна България са възможни и слани, особено в района на Кюстендил, Перник, Драгоман, Ихтиман и Трънско. Минималните температури ще са между 3°С и 8°С, предава meteobalkans.com.

През деня в четвъртък времето ще бъде с разкъсана облачност, а след обяд намаляваща и до слънчево. Максималните ще достигнат 15°С–18°С. По Черноморието и в югоизточните райони ще бъде малко по-топло – до около 20°С. Ще духа слаб западен вятър, а в източните райони от изток. Към края на деня от югозапад над Югозападна България ще започне процес на увеличение на облачността и след полунощ и през нощта срещу петък ще започнат валежи от дъжд.

Времето в София

През нощта срещу четвъртък времето ще бъде с разкъсана облачност. Ще духа слаб западен вятър. Минималните температури ще са около 5–6°С. През деня ще има разкъсана облачност, а към края на деня са възможни и валежи от дъжд. Максималните температури ще са между 14°С и 15°С.

Времето в планините

През нощта срещу четвъртък се очакват проливни валежи в Странджа! Над останалата част облачността ще бъде разкъсана и предимно висока. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от запад. Температурите ще са около 9°С на височина над 1200 метра и около – 2°С на 2000 метра.

Времето по Черноморието

През нощта срещу четвъртък се очакват проливни валежи по Южното Черноморие. Сутрин ще има условия и за мъгли, а през деня ще е слънчево. Максималните температури ще са между 15°С и 16°С. Морската вода остава сравнително топла – между 17°С и 21°С, а вълнението ще бъде около 3 бала.

Времето на Балканите

Очакваме чудесно време за разходки и туризъм! Времето над почти целя полуостров ще е с разкъсана висока облачност, ще се затопли. Значителни валежи ще има в Йонийско море и Гърция.

