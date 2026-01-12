Нови възможности за подпомагане на земеделски производители

Пиксабей

Земеделските производители на плодове и зеленчуци, които до момента не са получили държавна помощ заради измръзванията през 2025 година, ще имат шанс да кандидатстват отново за подпомагане.

Очаква се още тази седмица в Държавен вестник да бъде публикувана Наредбата за условията и реда за предоставяне на спешна финансова помощ за пропадналите площи - уточниха пред БНР от Министерството на земеделието.

Помощта ще обхване площи със 100% пропаднали насаждения от сливи, праскови, ягоди, малини, бадеми, лешници и маслодайна роза. На подпомагане подлежат още измръзнали площи със смокини, нар ,орехи, ябълки, лозя, круши, дюли, киви, дрян и арония.

За да получат подпомагането, стопаните задължително трябва да имат издадени през 2025 –та констативни протоколи. Приемът на заявления ще започне 3 работни дни след обнародване на наредбата ще продължи 10 работни дни.

Размерът на европейската помощ е 7,4 млн. евро, предвидена е и възможност за национално доплащане до 200%, но само при наличие на ресурс в бюджета на Държавен фонд "Земеделие".

Общата компенсация може да достигне до 80% от производствените разходи.

Изплащането на средствата е планирано до края на февруари 2026 г., но при липса на бюджет за националното доплащане е възможно срокът за изплащане на подпомагането да се удължи до края на юли – предупреждават от агроведомството.

