Нови възможности за втората пенсия, но с инвестиционен риск

Промени в начина, по който се трупат пари за втората пенсия предлага финансовото министерство. Досега частни фондове можеха да инвестират до 25% от осигурителните вноски.



Сега се дава възможност да се избира между още опции с различен инвестиционен риск от средствата на осигурените лица.

Подфондове:

Динамичен - до 90% инвестиции на вноските;

Балансиран - до 50% инвестиции на вноските;

Консервативен - до 25% инвестиции на вноските.

И още - променя се минималният праг за пожизнена втора пенсия, който ще се изчислява не на база минималната пенсия за страната, както досега, а според минималната работна заплата. Промените засягат над 4 млн. души у нас.

Стефан Христозов е авиоинженер с 15 години трудов стаж. Проверявал е партидата си по втория стълб. „Направи ми впечатление, че за всичките 10-15 години трудов стаж беше нещо смехотворно. Човек внася с години, а вижда 15 хил. лева, което е абсурдно. За мен тези фондове трябва да се освободят, за да се внасят по-рискови инвестиции“, коментира пред БТВ Стефан Христозов.

С предлаганите промени Стефан ще може да избере да премести средствата си в динамичен подфонд, който ще инвестира 90% от активите му. Това носи по-голям риск, но и по-голяма възможност за номинално увеличение на партидата му. Тази опция обаче ще бъде достъпна за хората до 50-годишна възраст.

„Начинът, по който го правим сега е, че инвестираме парите на 25-годишния човек и на 65-годишния по един и същи начин. Докато с тази нова реформа, ще имаме възможност да инвестираме според възрастта на клиента“, коментира представителят на частен пендионен фонд Светла Несторова.

Инвестициите по другите два подфонда - балансиран и коснервативен - ще са съответно 50% и 25% от осигурителната вноска. Като хората, на които им предстои пенсиониране в следващите 3 години, ще имат право само на консервативен подход.

За пожизнена втора пенсия ще е нужно личната партида да е в размер от поне 20% от минималната работна заплата, а най-ниската втора пенсия ще трябва да е равна на 10% от размера на минималната заплата.

„Най-ключовото е хората да се осигуряват на реалните си доходи, да имат достатъчно големи вноски и да се грижат за това да имат достатъчно средства в тази партида“, допълни Несторова.

Според икономисти, реформата ще доведе до по-висока доходност. „Това е основната функция, която се очакваше от втория стълб на пенсионната система. Като сложат хората свои пари – да се увеличават тези пари, именно с инвестиции. Но досега твърде консервативни и ограничени бяха възможностите за инвестиции в техните инвестиционни портфейли по закона“, коментира Христина Христова, бивш социален министър.

Срокът за обществено обсъждане е до 16 януари - общо 17 работни дни.

