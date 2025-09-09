Новиков: Пропускам Световното по борба заради федерацията

Снимка: Булфото

Семен Новиков излезе с изявление на английски в социалните мрежи, в което написа, че въпреки че е шампион, няма да бъде на предстоящото световно първенство по борба в Загреб заради решение на федерацията.

В хърватската столица страната ни ще бъде представена от петима борци в класическия стил - Николай Вичев, Петър Горняшки, Стоян Кубатов, Дейвид Димитров и Йоан Димитров. В Загреб обаче няма да бъдат олимпийският шампион от Париж Новиков и европейският първенец за тази година Кирил Милов.

Причина за тяхната липса е нежеланието им да провеждат централизирана подготовка при новия селекционер Стоян Добрев, предава БГНЕС.

Ето какво написа Новиков в Инстаграм:

"Понякога спортистите пропускат важни състезания поради здравословни или семейни проблеми, а понякога и поради лоши решения на своите ръководители.

За съжаление, няма да се състезавам на предстоящото Световно първенство, въпреки че спечелих Националното първенство на България и станах сребърен медалист на Европейското първенство през 2025 г.

Решението беше взето от Българската федерация по борба и треньорите на националния отбор. Подобен експеримент вече беше направен на Световното първенство за младежи до 20 години преди месец и резултатът - нула медали.

Трудно е да пропуснеш толкова важно състезание, но може би е било писано да бъде така.

Благодаря на всички за подкрепата!".

