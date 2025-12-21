Новиков: За мен не е интересно да съм само участник, искам да се боря за злато

Снимка: Булфото

Олимпийският шампион от Париж 2024 - Семен Новиков, за пореден път обяви, че няма да води централизирана подготовка с националния отбор. Поради тази причина той ще продължи да не получава шанс за изява на международно ниво – наказание, наложено от новия президент на федерацията Станка Златева, посочва БГНЕС.

Основният конфликт продължава да се поражда от факта, че натурализираният състезател не иска да се подготвя централизирано със селекционера на националния тим Стоян Добрев, а с личния си треньор Сослан Фарниев.

"Мисля, че хората виждат всичко. Знам как се готвих за олимпийски игри и не съм съгласен как те искат от мен да се готвя. Моите условия са те да бъдат съгласни на подготовката, с която се готвих за олимпийските игри. Личният ми треньор трябва винаги да е с мен. Не съм се срещал с треньора на националния отбор, не предлагам да го сменят, но не могат да ми налагат кой да ми е личен треньор.

Те искат да откраднат работата на личните треньори. Аз нищо не губя. Ако аз не усещам, че ще стана шампион по начина, по който те искат да се готвя, защо да го правя? Да съм само участник? За мен не е интересно. Интересно е да се боря за злато", добави той.

На фона всичките скандали Управителният съвет на Федерацията по борба гласува успешно към националния отбор да се присъедини Шамил Мамедов - дагестанец с български паспорт. В тази връзка Новиков призна, че е готов да направи компромиси, но ако види същото и от другата страна.

"Ако Станка Златева промени своята политика към нас, ако ще намерят компромиси, съм готов и аз на компромиси. Но трябва да има комуникация", обясни украинецът.

