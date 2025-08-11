Новина от банка ДСК

Важно съобщение от банка ДСК:

Бихме искали да Ви информираме, че на 15.08.2025 г. офис ФЦ Бели брези, намиращ се в гр. София, ж.к. „Бели брези“, бул. „Гоце Делчев“ бл. 33-34, ще обслужва клиенти до 14:30ч. поради предстоящи ремонтни дейности.

За Ваше удобство, можете да посетите най-близките офиси на Банка ДСК:

Офис „Стрелбище“ – бул. „Гоце Делчев“ № 22

Офис „България“ – бул. „България“ № 53

Работното време на офисите е от 08:30 ч. до 17:00 ч.

От 18.08.2025 г. Ви очакваме във временния ни офис, разположен в непосредствена близост до настоящата локация – блок 30, ж.к. „Бели брези“.

Напомняме, че можете да извършвате банкови операции и чрез:

мобилното приложение DSK Mobile

онлайн банкирането ДСК Директ

нашите банкомати за теглене и внасяне на суми в брой

Благодарим за разбирането и се извиняваме за неудобството!

