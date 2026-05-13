Новите девет депутата от "Прогресивна България" положиха клетва

Деветима нови народни представители от „Прогресивна България“ положиха клетва в началото на пленарното заседание. Те заемат местата на избраните съответно за министър-председател и министри в новото редовно правителство на България.

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова поздрави новоизбраните народни представители и пожела на всички „ползотворна работа в името на обществото“, предаде БТА.

На 8 май парламентът избра Румен Радев от „Прогресивна България“ за министър-председател и предложения от него кабинет, който положи клетва. По-късно новото редовно правителство встъпи в длъжност на церемония в Министерския съвет.

Александра Павлова Ангелакова от листата на 25-и МИР – София влиза на мястото на Румен Георгиев Радев за времето, за което той изпълнява функциите на министър-председател.

Васка Александрова Милушева от 13-и МИР – Пазарджик заема мястото на Гълъб Спасов Донев за времето, за което той изпълнява функциите на вицепремиер и министър на финансите.

Момчил Бончев Петров от 27-ми МИР – Стара Загора влиза на мястото на Александър Георгиев Пулев за времето, за което той изпълнява функциите на вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията.

Емине Фикри Гюлестан от 9-и МИР – Кърджали заема мястото на Иван Петев Демерджиев за времето, за което той изпълнява функциите на министър на вътрешните работи.

Тефик Ахмедов Парафитов от 29-и МИР – Хасково влиза на мястото на Димитър Желязков Стоянов за времето, за което той изпълнява функциите на министър на отбраната.

Стела Николаева Илиева от 6-и МИР – Враца заема мястото на Иван Димитров Шишков за времето, за което той изпълнява функциите на министър на регионалното развитие и благоустройството.

Георги Валериев Кунчев от 1-ви МИР – Благоевград влиза на мястото на Росица Атанасова Карамфилова-Благова за времето, за което тя изпълнява функциите на министър на околната среда и водите.

Юлиан Георгиев Димитров от 3-ти МИР – Варна заема мястото на Илин Павлинов Димитров за времето, за което той изпълнява функциите на министър на туризма.

Мирена Николаева Гуглева-Иванова от 31-ви МИР – Ямбол влиза на мястото Енчо Ангелов Керязов за времето, за което той изпълнява функциите на министър на младежта и спорта.

