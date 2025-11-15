Новите господари на Родопите изненадаха българско село

Снимка: Фондация "По-диви Родопи

Животните идват от "Женда", кметът Иван Паунов успокоява местните

Европейски бизони, известни още като зубри, се появиха изненадващо край родопското село Сираково, област Хасково. Защитените животни са били регистрирани от фотокапани "преди броени дни", а за присъствието им съобщиха и от НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" (СЛРБ).

Смята се, че чифтокопитните идват от стадото в района на държавно ловно стопанство "Женда". В тази зона фондация "По-диви Родопи" работи активно по дългосрочен план за възстановяване и създаване на устойчива популация от зубри, припомнят от СЛРБ.

