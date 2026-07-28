Новите изборни правила: Няма да има смяна в машините за гласуване и увеличаване на броя им

Снимка: Булфото, архив

Дали президентските избори ще се проведат по нови правила, зависи от работата на депутатите. Три месеца преди вота правната комисия в парламента разгледа нови поправки в изборното законодателство.

Сред новите предложения бяха смяна на машините за гласуване и ограничаване на информацията, която може да се публикува в социалните мрежи.

Заради липсата на доверие в машините от ДПС предложиха нови – оптични устройства за гласуване по модела на Съединените щати, предава bTV.

„Те са надеждни и спестяват дефектите и неудобствата, които служат за кражба... Мадуровки...“, казва Хамид Хамид от ДПС.

„Тази промяна не е редно да се прави между първо и второ гласуване, трябва да е с отделен законопроект. Трябва да се направи анализ… финансова обосновка. Това е дълъг процес“, казва Рая Назарян от ГЕРБ-СДС.

„С тези машини са печелили три различни партии. А след онези поправки, когато машините бяха принтери, се нагледахме на дописвания, преписвания и грешни протоколи“, казва Стою Стоев от ПП.

„Ние нямаме достатъчно експертиза по този въпрос. Ако сега го подкрепим, ще ни нападнат за резултати „ала бала“. Нови вид устройства изискват преглед на целия Изборен кодекс“, каза проф. Янка Тянкова, председател на комисията, ПБ.

Предложението на ДПС не беше прието. Не беше прието и предложението на „Продължаваме промяната“ за машини във всички секции с над 100 избиратели.

„Съмненията за купен и контролиран вот ще се разсеят“, казва Велислав Величков от ПП.

„Приех упреците, че ги дискриминираме. Няма достатъчно налични машини, за да обезпечим това предложение, въпреки че аз в лично качество изцяло подкрепям“, казва проф. Янка Тянкова от ПБ.

Управляващите дадоха крачка назад от друго свое предложение, което първоначално събра критиките на опозицията. Управляващите искаха да се регулира публикуването на информация в социалните мрежи, свързана с изборите, и да няма агитация в деня за размисъл и в изборния ден, както и да не се публикуват екзитполове.



Редактор "Екип на Петел",

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